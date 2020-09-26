محمد ممدوح يستعيد ذكرياته مع "عيار ناري" بصور من الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعاد الفنان محمد ممدوح، ذكرياته مع فيلم "عيار ناري" بصور من كواليس تصوير الفيلم بمحاجر المنيا.

ونشر "ممدوح" الصور عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق: "من تصوير عيار ناري في محاجر المنيا".

فيلم "عيار ناري" عرض في السينمات عام 2018، وشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، روبي، أحمد كمال، صفاء الطوخي، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، سامي مغاوري، ومن تأليف هيثم دبور ، وإخراج كريم الشناوي.

الفيلم تدورأحداثه حول إحدى المصادمات بين مجموعة من المتظاهرين وقوات اﻷمن، تصل إحدى الجثث إلى المشرحة، ويكتب الطبيب الشرعي (ياسين المانسترلي) تقريره الطبي بعد معاينة الجثة الذي يفيد بأن هذا القتيل قد أصيب بطلق ناري من مسافة قريبة وليس مسافة بعيدة مثل بقية الجثث، لكن المشاكل تبدأ حين يتسرب هذا التقرير الطبي للإعلام.