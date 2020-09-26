محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : نعى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة رحيل الموسيقار خليل مصطفى الذي رحل عن عمر ناهز 65 عاما بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا ثم نقله لإحدى المستشفيات . وقال هاني شاكر في بيان صحفي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله، لقد فقدنا فنانا كبيرا صاحب نغمات رقيقة أثرى الحياة الغنائية والفنية بكثير من الأغنيات لا تزال عالقة بأذهان الجمهور المصري والعربي" الراحل قدم خلال مسيرته الفنية عدد كبير من الأغنيات التي خلدت اسمه في سماء الفن المصري والعربي، من بينها "شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد وخالصين وأهو ليل وعدى" للفنان عمرو دياب، "ولا تسوع دموع" للفنان مدحت صالح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر ينعى الموسيقار خليل مصطفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.