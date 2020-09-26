المنتصر بالله ومبارك.. ركب طائرته مرتين وأحبه الرئيس الأسبق لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - عُرف عن الفنان الراحل المنتصر بالله بأنه أحد الفنانين المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه خلال سنوات حكمه، ورغم ذلك فاجأ الجميع بتأييده لثورة 25 يناير.

علاقة الرئيس الأسبق والكوميديان الشهير انطلقت من كون مبارك يحب خفة ظل المنتصر بالله، وتحدث الأخير عن حكايته مع مبارك في حوار صحفي أجراه عام 2011، وقال حول ما أُشيع عن اصطحاب مبارك له دائما على طائرته الخاصة في أكثر من 250 رحلة: "ده على اعتبار أن الرئيس كان مقضي حياته في الطيارة؟ لا، لم يحدث وكل ما قيل من هذا الكلام مبالغات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف المنتصر بالله: "أنا لم أركب الطائرة مع مبارك في حياتي كلها غير مرتين، مرة عند افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي ومرة في زيارة ميدانية لتوشكى".

وحول سر اختصاص مبارك له بالحديث في لقاءاتهما لخفة ظله المعروفة، قال المنتصر بالله: "هذا صحيح ولكن ليس بالصورة التي يتخيلها الناس، فقد كان رئيس جمهورية وهناك قواعد في التعامل وخطوط عامة للاحترام والتقدير".

وعن موقف جمعه بمبارك لا ينساه، قال المنتصر بالله: "أثناء زيارتنا لتوشكى، أحضر المرافقون لمبارك سمكا كبير الحجم جدا نتاج المزارع السمكية هناك، فقلت له: هل هذا سمك حقيقي يا ريس؟ فقال لي: أيوه، فقلت له بعفوية: إذن هذا سمك والله العظيم، فضحك بشدة وقال لي: خد لك منه سمكتين وأنت راجع مصر، فقلت له: طيب حضرتك تعرف حد الطيارة على الوزن؟ فضحك مجددا من قلبه".

وحول ما أشيع عن أن مبارك كان يرسل له بسيارة خاصة لتأخذه لزيارته في قصر العروبة لكي يروي له الحكايات المسلية والنكات، قال المنتصر بالله: "عيب أن يقال هذا الكلام في حقي بعد كل هذا العمر، ولقد استغل الكثيرون ابتعادي عن الظهور الإعلامي لكي يروجوا شائعات ضدي، والحقيقة أنه كانت تتم دعوتي في بعض المناسبات العائلية الخاصة بالرئيس السابق مبارك وتحديدا في عيد ميلاده، ولم أكن وحدي في هذه المناسبات العائلية فقد كان هناك عدد من الشخصيات من دفعته في القوات الجوية وبعض الوزراء المقربين للعائلة، ولكني كنت بالفعل الوحيد من الوسط الفني وهذه الدعوات كانت قائمة على علاقة ود واحترام ليس أكثر".

وبالنسبة للأقاويل حول هدية أهداها لمبارك في عيد ميلاده، قال: "ولا مرة أحضرت لمبارك هدية عيد ميلاد وذلك حتى لا يعتقد أني كنت أتملقه، أو أريد منه شيئا خاصا في المقابل، وبالفعل الحمد لله طوال عمري لم أحصل منه على شيء خاص بالمرة".

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وبالنسبة لموقف الرئيس مبارك ونظامه من مرض المنتصر بالله، قال: "اتصل بي جمال مبارك مرتين أثناء وجودي في الغيبوبة وسأل زوجتي: عايزين حاجة؟ فشكرته ولم يحدث أكثر من ذلك".

وحول رد فعله بعد إعلان مبارك التنحي رغم مشاركته في مظاهرات أخرى داعمة للرئيس والاستقرار آنذاك، قال المنتصر بالله: "أنا مع ثورة 25 يناير، ولكني تعاطفت مع مبارك وتأثرت من الناحية الإنسانية في أن يعامل بطريقة لا تليق مع الأخذ في الاعتبار المرض وكبر السن".

"هل ندمت على اقترابك من الرئيس مبارك؟"، سُئل المنتصر بالله فأجاب: "أكون إنسانا متحولا ولا ضمير لي إذا قلت ذلك، فعلى المستوى الإنساني لا يمكن ادعاء كرهي له".

المنتصر بالله رياض عبد السيد مولود في 21 فبراير 1950، حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969، ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في أوائل السبعينيات، وفي تلك الفترة شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، لتتوالى أعماله لسنوات حتى تعرض لأزمة صحية منذ مطلع العام 2008، إذ أُصيب بجلطة في المخ، أبعدته عن التمثيل حتى رحل عن عالمنا، اليوم السبت، بمستشفى مصطفى كامل العسكري، عن عمر يناهز 70 عاما.

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