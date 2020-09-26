تراند اليوم : موقف محرج.. فيديو| "حماقي" ينسى كلمات الأغنية أمام الجمهور السعودي

واجه المطرب المصري محمد حماقي، موقفًا لا يحسد عليه أمام الجمهور خلال الحفل الذي أحياه بمدينة جدة السعودية ، بمناسبة الاحتفالات التي تقيمها المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، بعد أن نسي كلمات الأغنية التي اختار أداءها.

واعترق حماقي في مقطع فيديو نشره تطبيق (شاهد Vip) عبر حسابه في موقع "تويتر"، الناقل للحفل عبر منصته، بأنه تلعثم في الغناء وتوقف عن استكمال الأغنية.

وأرجع حماقي سبب نسيان كلمات الأغنية إلى فيروس كورونا، حيث أنها المرة الأولى التي يمضي فيها ستة شهور دون أن يغني منفذ كان في سن العشرين، معقبًا: "منها لله كورونا".

وقال حماقي الذي أخذ ينظر في نص الأغنية على خشبة المسرح حتى يتمكن من أدائها بشكل صحيح، إنه من الطريف يكون هو الذي قام باختيار الأغنية لتكون من بين أغانيه التي يؤديها لجمهوره وينسى كلماتها.

وقدم حماقي خلال الحفل الذي أُقيم على مسرح الجمان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بدعم من هيئة الترفيه السعودية، عددًا من الأغان، منها: "نفسي أبقى جنبه، أجمل يوم، من البداية، واحدة واحدة، يزلزل، عارفة أحلى حاجة فيكي إيه، قدام الناس، ليه بيلموني، جرى إيه، من قلبي بغني، قادرين نعلمها، عمره ما يغيب، أم الدنيا".

— SHAHID (@ShahidVOD)