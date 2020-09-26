شاهد بالفيديو: الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الخطة العايمة"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - طرحت المنتجة شهد رمزي الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الخطة العايمة" من بطولة نجم مسرح مصر علي ربيع والفنانة غادة عادل، مؤكدة عرض الفيلم رسميا بدء من يوم 6 أكتوبر المقبل، في قاعات العرض السينمائي بمصر والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق

غادة عادل مع صناع فيلم الخطة العايمة

المنتجة شهد رمزي، نشرت أولا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام، البوستر الرسمي للفيلم بعد تعديل اسمه من "الخطة العامية" إلى "الخطة العايمة" استجابة لرغبة الكاتب والسيناريست عمر طاهر بعدما تبين أنه تعاقد مع النجم محمد هنيدي على كتابة فيلم بالاسم نفسه، وعلقت شهد قائلة: الحمد لله، توكلنا على الله، بجميع دور العرض ٦ أكتوبر.. جمهور عام.

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فيلم "الخطة العايمة" تدور أحداثه في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.

يشارك في بطولته غادة عادل وعلي ربيع وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزي، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، ومن إخراج معتز التوني.

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