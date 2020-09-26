حسني شتا ناعياً المنتصر بالله: الوداع يا طيب

أعرب الفنان حسني شتا عن حزنه الشديد لوفاه الفنان المنتصر بالله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"شتا" صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلاً:"الوداع ياطيب، الفنان الكبير الكوميديان /المنتصر بالله فى ذمة الله، أرجوا الدعاء له بالرحمة والمغفرة"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه

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عبر التعليقات، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن الفنان المنتصر بالله، قد رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 70 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، وقد أحزن هذا الخبر الكثير من متابعيه ومحبيه.