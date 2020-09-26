نعت الفنانة مادلين طبر الفنان المنتصر بالله الذي توفي صباح اليوم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" . نشرت مادلين صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: الله يرحم مونتي الذي اضحكنا واسعدنا وعانى في ايامه الاخيرة كثيرا، عزاءي للوسط Advertisements الفني ولعيلته ..ربنا يصبرهم. الفني ولعيلته ..ربنا يصبرهم. ويذكر أن المنتصر بالله توفي بعد صراع مع المرض دام 12 عاما، وكان آخر ظهور له في مسلسل "راجل وست ستات" كضيف شرف.

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كانت هذه تفاصيل خبر مادلين طبر ناعية المنتصر بالله: عزائي للوسط الفني ولعيلته .. ربنا يصبرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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