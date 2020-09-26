محمود البزاوي ينعى المنتصر بالله

نعى الفنان محمود البزاوي الفنان المنتصر بالله الذي توفي صباح اليوم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". نشر "البزاوي" صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلًا: ألف رحمة و نور على صاحب السعادة .. الله يرحمك يا أستاذنا بقدر ما أسعدتنا و أمتعتنا بفنك وخفة دمك. ألف رحمة و نور على صاحب السعادة .. الله يرحمك يا أستاذنا بقدر ما أسعدتنا و أمتعتنا بفنك وخفة دمك. Advertisements ويذكر أن المنتصر بالله قد توفي بعد صراع مع المرض دام 12 عامًا، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977 بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970.

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