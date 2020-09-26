محمد محسن يستمتع باجازته الصيفية برفقة خالد عليش

نشر الفنان محمد محسن صورة له اثناء قضاء اجازته الصيفية ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وظهر في الصورة محمد محسن مع خالد عليش برفقة اصدقائهم على شاطئ البحر، واكتفى محسن بالصورة ولم يضع اي تعليق.
ويشار الى ان اخر اعمال الفنان محمد محسن اغنية "اسلمي يا مصر " والذي اعاد بها توزيع النشيد الوطني السابق ، وتم تصويرها برفقة زوجته هبة مجدي.
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