مشاهير الوطن العربي ينعون المنتصر بالله: اسعدت الملايين ورحلت بصمت

ودع مشاهير الوطن العربي الفنان الكوميدي القدير المنتصر بالله الذي وافته المنيه اليوم السبت عن عمر يناهز 70 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وتحولت صفحات النجوم بمنصات السوشيال ميديا لدفتر عزاء، معربين عن حزنهم لرحيل أحد رموز الكوميديا المصرية تاركًا خلفه رصيد فني محفور في ذاكر محبيه.

إقرأ أيضًا: مضحكاتي الرئيس..علاقة الفنان المنتصر بالله بالرئيس الراحل مبارك

فيما علق الفنان محمود البزاوي:" الف رحمه و نور على صاحب السعادة .. الله يرحمك يا استاذنا بقدر ما اسعدتنا و امتعتنا بفنك و خفة دمك المنتصر بالله"، ونعت الفنانة هند صبري:"البقاء لله المنتصر لله ..ربنا يرحمك".

وكتبت مقدمة البرامج مها سراج:"ابتسامة جميلة من ابتسامات مصر، فى ناس ماينفع تتقلد لهم بصمتهم الخاصة، حضورهم المميز مايتكرروا، بخفة دمهم بطريقتهم بالقبول عند الناس اللى ربنا بيرزقهم به..رحم الله الفنان الكبير المنتصر بالله".

وعبر الفنان السعودي عبدالمجيد الرهيدي عن صدمته من فقد الفن العربي كبار رموزه في وقت قليل، وقال:"المنتصربالله في ذمة الله خلال فترة بسيطة حسن حسني ورجاء الجداوي ومحمد حمزة.. يارب ارحم امواتنا وأموات المسلمين".

وبكلمات مؤثرة عبر الكاتب السعودي إبراهيم المنيف عن حزنه من رحيل كبار النجوم وكتب:"أعمدة الفن الجميل والذين صنعوا أجمل ذكرياتنا وكوّنوا علاقتهم معنا عبر التلفزيون والفيديو من خلال إبداعاتهم، يتساقطون ويغيبون عن عالمنا الواحد تلو الاخر، حتى أصبحنا بعد فقدانهم نشعر بالغربة الفنية..رحم الله الفنان الكبير والشامل وحاضر النكتة وصاحب البصمات المميزة".

وشاركت الفنانة السورية نسرين طافش في دفتر العزاء وكتبت:"وداعًا الفنان القدير المنتصر بالله الذي اسعد الكثيرين .. السلام لروحك و لذويك الصبر والسلوان".

فيما نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي وقال:"استطاع بأسلوبه المميز أن يحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، ويرسم بسلاسة وبساطة متناهية البهجة والضحكة على وجوه جمهوره، رحم الله الفقيد، وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان، وعزاؤنا فيما تركه من تراث وأعمال فنية يتوارثها جيل بعد جيل".

Advertisements

إقرأ أيضًا: أشرف عبد الباقي ينعي الفنان القدير المنتصر بالله

وأضاف الفنان الكوميدي هاني رمزي:"الله يرحمك يا مونتى تعبت كتير علشان تسعد الملايين من جمهورك وحان وقت راحتك مع السلامه يا فنان يا عظيم المنتصر بالله".

وكتب الفنان يوسف الشريف:" إنا لله وإنا إليه راجعون....ربنا يرحم الفنان الكبير المنتصر بالله ويصبر اهله"، ونشر الفنان محمد فؤاد صورة للراحل ونعاه قائلًا:" إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.. خالص تعازينا في وفاة الانسان الطيب الذي اسعدنا كثيرًا.. ورسم البسمة علي وجوهنا دائمًا.. الفنان الغالي/ المنتصر بالله.. رحمه الله و اسكنه فسيح جناته".

يذكر أن المنتصر بالله حصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية عام 1977، ومن أهم أعماله السينمائية، "أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة".

كماقدم العديد من الأعمال المسرحية منها" حضرات السادة العيال، عائلة سعيدة جدا، شارع محمد علي، علشان خاطر عيونك، مطلوب على وجه السرعة، العالمة باشا" وفي التليفزيون نذكر منها "مسلسلات بدارة، أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات بناتي، اجري اجري، راجل وست ستات، حقا أنها عائلة سعيدة جدا، شارع المواردي، أبناء ولكن، أيام المنيرة، أرابيسك، عيون، الدنيا لما تلف".