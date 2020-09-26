أكرم حسني عن موت المنتصر بالله: ادعوا لحبايبه بالصبر

نعى الفنان أكرم حسني، الفنان المنتصر بالله الذي توفي صباح اليوم، وذلك عبر حسابه على موقع التغريدات القصير "تويتر". نشر حسني صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون..ادعوا للفنان المنتصر بالله بالرحمة ولأهله وحبايبه بالصبر. بالصبر. Advertisements ويذكر أن المنتصر بالله قد توفي بعد صراع مع المرض دام 12 عامًا، وأحر ظهور له كان في مسلسل "راجل وست ستات" كضيف شرف.

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