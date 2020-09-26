أحمد الفيشاوي يطرح أفيش أغنيته "نمبر2"

نشر الفنان أحمد الفيشاوي أفيش أغنيته الجديدة "نمبر 2"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق "الفيشاوي" على البوستر قائلاً: "قريبا"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لسماع الأغنية، وتمنوا له نجاحها.

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يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي فيلم "الحارث"، الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، بطولة ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال، محمود الليثي، من تأليف: محمد عبد الخالق، وإخراج محمد نادر.