نادين نسيب نجيم تروج للحلقة الاولى من برنامج "قعدة رجالة"

روجت الفنانة نادين نسيب نجيم للحلقة الاولى من برنامج "قعدة رجالة" ، لتكون هي ضيفة الحلقة الاولى، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تيادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت نادين صورة لها بفستان باللون الوردي وعلقت "اذا عبالكم تحضروني وتسمعوا الجدل يلي صار بالحلقة الاولى من الموسم الجديد قعدة رجالة انطروني اليوم الساعة 9 المسا حصري علىosn". 9 المسا حصري علىosn".

ويشار الى ان اخر اعمال الفنانة نادين مسلسل "خمسة ونص" وهو ينتمي الى نوعية المسلسلات الرومانسية ، بطولة قصي خولي معتصم النهار ، تاليف ايمان سعيد واخراج فيليب اسمر .

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