أحمد أمين ناعياً المنتصر بالله: ربنا برحمه ويصبر كل حبايبه

نعى الفنان أحمد أمين الفنان المنتصر بالله الذي توفي صباح اليوم، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر أمين صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلاً: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.. الفنان الجميل المنتصر بالله في ذمة الله.. ربنا

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يرحمه ويصبر أهله.

ويذكر أن المنتصر بالله قد توقي بعد صراع مع المرض دام 12 عام، وأحر ظهور له كان في مسلسل " راجل وست ستات" كضيف شرف.