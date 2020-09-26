نعى الفنان أحمد أمين الفنان المنتصر بالله الذي توفي صباح اليوم، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر أمين صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلاً: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.. الفنان الجميل المنتصر بالله في ذمة الله.. ربنا
ويذكر أن المنتصر بالله قد توقي بعد صراع مع المرض دام 12 عام، وأحر ظهور له كان في مسلسل " راجل وست ستات" كضيف شرف.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أمين ناعياً المنتصر بالله: ربنا برحمه ويصبر كل حبايبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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