بالصورة: بعد إخلاء سبيلهما… أول ظهور لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2020 3:47 مساءً

في أول ظهور لهما بعد إخلاء سبيلهما من تورطهما في قضية اتجار بالبشر على خلفية مقلب “مخيف” لطفلتهما الرضيعة، نشر اليوتيوبر المصري أحمد حسن صورة له برفقة زوجته زينب رجب.

ونشر أحمد حسن، عبر حسابه على موقع “أنستغرام”، صورة جمعته بزوجته زينب ظهرت فيها الأخيرة وهي مرتدية الحجاب مرة أخرى، بعد أن كانت قد تخلت عنه قبل أكثر من عامين.

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وكان آخر تفاعل لأحمد حسن وزينب عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتصف وأواخر أغسطس الماضي قبل القبض عليهما بأيام، إثر انتشار مقطع فيديو لهما يوضح الرعب الذي عاشته طفلتهما وتسبب في حبسهما يومين على ذمة التحقيقات قبل الإفراج عنهما.

وأمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، في 18 سبتمبر الجاري، بإخلاء سبيل أحمد حسن وزوجته زينب، بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه (2500 دولار) وتكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما “إيلين”.

وضمت لائحة اتهام أحمد وزينب استغلالهما ابنتهما “إيلين” في تحقيق ربح مادي بترويج مقطع مصوَّر تضمن تخويف طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها.