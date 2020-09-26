وفاة الفنان المصري المنتصر بالله عن عمر يناهز الـ 70 عاماً

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

غيب الموت الفنان المصري المنتصر بالله ،اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 70 عاماً، بعد صراع مع المرض دام لأكثر من 10 سنوات.

ومنذ 2008، أصيب المنتصر بالله بجلطة في المخ أدت إلى إصابته بالشلل، و أبعدته عن التمثيل لأكثر من عقد من الزمان، ولم يظهر إلا في عدد من الأدوار الثانوية كضيف شرف.

ولد المنتصر في عام 1950، وحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1969، كما حصل على ماجستير في الفنون المسرحية عام 1977.

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بدأ مشواره الفني في مطلع السبعينات مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وخلال نحو 40 عاما من العمل الفني، شارك في عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات .

تزوج الفنان الراحل من الفنانة عزيزة كساب التى اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة، أما عن أهم أعماله فهي كثيرة ومتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية ومن أهم أفلامه: تجيبها كده تجيلك كده هي كده، أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي، المواطن مصري، حارة الجوهري،، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يارب.

وفِي المسرح قدم : استجواب، حضرات السادة العيال، عائلة سعيدة جدا، شارع محمد علي، علشان خاطر عيونك، مطلوب على وجه السرعة، العالمة باشا وفِي التليفزيون قدم: مسلسلات بدارة ، أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات بناتي، اجري اجري، راجل وست ستات، حقا أنها عائلة سعيدة جدا، شارع المواردي، لن أمشي طريق الأمس، الصحيح ما يطيح، أبناء ولكن، أيام المنيرة، أرابيسك، الشراغيش، آن الآوان، ماكو فكة، عيون، الدنيا لما تلف.

وسادت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد إعلان خبر الوفاة، ونعاه عدد من الفنانيين في مقدمتهم محمد هنيد وآسر ياسين.