تعرف على موعد ومكان جنازة المنتصر بالله

رنا صلاح الدين - توفى الفنان الكوميدي المنتصر بالله، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 70 عاماً، بمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية، وذلك بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر صلاة الجنازة عليه ودفنه غدا الأحد الموافق 27 سبتمبر من القاهرة.

ونشر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صورة الفنان الراحل المنتصر بالله، عبر حسابه لشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"وداعًا الفنان الكبير المنتصر بالله".

المنتصر بالله من مواليد 21 فبراير 1950، واسمه بالكامل المنتصر بالله رياض عبدالسيد، وهو ممثل كوميدي حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجيستير فنون مسرحية عام 1977.

بدا مشواره الفني عام 1970 مع فرقة ثلاثى اضواء المسرح، شارك في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية.