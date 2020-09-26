رنا صلاح الدين - أعرب الفنان القدير رشوان توفيق، عن حزنه الشديد بسبب تجاهل الوسط الفني نظرًا لكبر سنه، وعدم إعطاءه أدوار البطولة والاكتفاء بترشيحه كضيف شرف فقط.
وقال رشوان، في تصريحات صحفية:"كل ما يعرض عليا أدوار شرف فقط، ولم أقبل بها مرة أخرى حتى أموت".
وأضاف:"عيب لما أكون خدمت الفن كل هذا الوقت وأقدم دور شرف، الواحد كبر أوي ولكن الحمد لله على نعمة الصحة، ومن من زمان محدش بيهتم بكبار السن والجميع يبتعد عن كتابة سيناريو به أدوار جيدة لتلك الفئة".
واختتم حديثه قائلًا:"عايش على ذكريات أعمالي القديمة التي تعرض حاليًا، فابنتي بين الحين والآخر تخبرني أنه يتم عرض مسلسل لي على التليفزيون".
ولم يكن رشوان توفيق، هو الفنان الوحيد الذي يعاني من ذلك، فقد سبقه منذ فترة قليلة النجم الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي أكد أنه يفكر في الاعتزال الفني خلال الفترة الحالية.
وفي تصريحات صحفية، قال أبو زهرة أنه يمر بحالة اكتئاب شديدة خلال الفترة الماضية بسبب قلة الأعمال التي يقدمها.
وأشار إلى أنه يملك تاريخا كبيرا في العمل الفني يمتد إلى قرابة ال 60 عاما، كما حصل على 27 درعا وجائزة حصل عليهم من وزراء مصر.
وأوضح أن أغلب الأدوار التي يتم عرضها عليه كل 3 أو 4 سنين، لا تتناسب مع قيمته الكبيرة نظرا لأن أغلبها أدوار شرف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اكتئاب عبد الرحمن أبو زهرة... رشوان توفيق غاضبا ويشتكي من تجاهل الوسط الفني له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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