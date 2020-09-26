بعد جدل صورة عملية التجميل.. مصور تامر حسني يكشف الحقيقة

رنا صلاح الدين - آثار النجم المصري تامر حسني، جدلًا واسعًا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورة جديدة له انتشرت ولاحظوا تغير ملامحه مما خمنوا أنه خضع لعملية تجميل.

تامر ظهر في الصورة بجسد نحيف، كما بدا بوجه منحوت بشكل ملحوظ مما غير ملامحه، وهو ما دفع عدد كبير من النشطاء لاتهامه بالخضوع لعملية تجميل أخرى.

وخرج المصور الفوتوغرافي محمد داخلي، والذي يتولى جلسة تصوير ألبومه الجديد "خليك فولاذي" عن صمته ليكشف حقيقة ما تم تداوله بسبب إجرائه عملية تجميل.

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وقال المصور خلال لقائه مع برنامج "the insider بالعربي":"أي شخص يزيد وزنه أو ينقص، أويتم تصويره من زاوية مختلفة يظهر بشكل مختلف".

وأضاف أن تامر كان حريص على عمل فورمة جديدة للظهور بشكل مختلف في ألبومه الجديد وهو ما جعله يخسر الكثير من وزنه، مؤكدًا أنه لا يخضع لأي عمليات تجميل أو حتى يقوم بتعديلات على الصور عن طريق استخدام برنامج "الفوتوشوب".

تامر حسني