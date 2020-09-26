بالصورة| أحمد الفيشاوي يضرب محمد رمضان بـ"البوكس" على بوستر أغنيته "نمبر2"

رنا صلاح الدين - يواصل الفنان أحمد الفيشاوي، استفزازه للنجم محمد رمضان، خاصة أنه أوشك على طرح أغنيته الجديدة "نمبر2".

وكشف برنامج "et بالعربي"، عن البوستر الدعائي الساخر للأغنية، والذي ظهر فيه الفيشاوي وهو يضرب رمضان بـ"البوكس" في وجهه، ليسقط الأخير على الأرض، كنوع من السخرية والاستفزاز.

بوستر نمبر2

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وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد اعترف من قبل أن أغنية "نمبر " التي يستعد لطرحها تعتبر إسقاطًا على أغنية "نمبر 1" للفنان محمد رمضان وسخرية منها بنسبة 100%.

على جانب آخر طرح رمضان، الأيام الماضية البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة "الدبابة"، والذي يرد فيها على الفيشاوي، قائلًا:" دايما عامل سابنس، جامد أنا، تعالى هنا خد درس، جامد أنا، في الغالي أنا إكسلانس، أنا هقدر أيوه جيت، إيه مالك اتخضيت، تشوفني تقول يا ريت، رقم 1 مش تو، مايخصنيش ظروفك، واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة".

ورد أحمد الفيشاوي، على رمضان من خلال تسجيل صوتي لبرنامج " ET بالعربي"، قائلًا:"أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية "نمبر 2"، وتعليقي على اللي قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".