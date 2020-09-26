صور| إطلالة مثيرة للحسناء سلمى حايك قبل وداع فصل الصيف

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رنا صلاح الدين - شاركت النجمة العالمية سلمي حايك متابعيها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" بصورة جديدة لها التقطتها لنفسها على طريقة السيلفي.
وكان أخر ظهور للنجمة سلمي حايك، بصورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث شاركت متابعيها بصورة تبرز وجود شعر أبيض في رأسها.
سلمى حايك
وعلقت سلمى حايك على الصورة قائلة: "تلك ليست صورة سيلفى التقطتها لى، ولكني أردت فقط إظهار ما أمتلكه في قدمي".
سلمى حايك
واحتفلت سلمى حايك بوصول عدد متابعيها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" لـ 16 مليون متابع.
الجدير بالذكر، أن سلمى حايك قد احتفلت قبل عدة أسابيع بعيد ميلادها الـ 54.
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