صورة| شاهد أميتاب باتشان في أحدث إطلالة له بعد الشفاء من كورونا

رنا صلاح الدين - شارك الفنان العالمى الهندى أميتاب باتشان متابعيه عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام"، بصورة جديدة برفقة لاعب الكريكت الهندى الشهير ماهيندرا سينج دونى.

وعلق أميتاب باتشان على الصورة، قائلا: "الهدوء الصامت الهادئ"، ونالت الصورة تفاعلا كبيرا من معجبيه على المنصة الشهيرة.

وتعد لعبة الكريكت الأكثر شعبية في الهند، متفوقة بمسافة كبيرة عن كرة القدم.

أميتاب باتشان

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وتتشابه بشكل كبير لعبة الكريكت مع قواعد وشكل لعبة البيسبول المنتشرة هي الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي هذه الصورة، بعد إعلان أميتاب باتشان استئناف نشاطه بعد أسابيع من إعلان تعافيه من فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يبدأ أميتاب باتشان استئناف تصوير برنامج "من سيربح المليون"، في نسخته الهندية خلال الفترة الحالية.