بعد رحيله.. 9 معلومات عن الفنان الراحل المنتصر بالله

رنا صلاح الدين - توفى النجم الكوميدي المنتصر بالله، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ70 عامًا بعد صراع مع المرض، وهو الخبر الذي آثار صدمة الجمهور وعبر بسببه الكثير من نجوم الفن عن حزنهم الشديد أبرزهم النجم محمد هنيدي وآسر ياسين.

ويستعرض في السطور الأتية، "الخليج 365" 9 معلومات عن النجم الراحل..

1- من مواليد 21 فبراير 1950، واسمه بالكامل المنتصر بالله رياض عبدالسيد.

2-ممثل كوميدي حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجيستير فنون مسرحية عام 1977.

3- بدا مشواره الفني عام 1970 مع فرقة ثلاثى اضواء المسرح.

4- شارك في العديد من الأعمال الدرامية أبرزها:"عيون، أبناء ولكن، شارع لمواردي، أرابيسك، أجري أجري، أيام المنيرة، أنا وانت وبابا في المشمش.

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5- شارك في عددًا من الأعمال المسرحية منها:"شارع محمد علي، علشان خاطر عيونك، مطلوب على وجه السرعة، حضرت السادة العيال".

6- قدم أعمالأ سينمائية أيضًا وكان أشهرها:"تجيبها كدة تجيلها كدة هي كدة، التحدي، الحدق يفهم، نأسف لهذا الخطًأ، الشيطانة التي أحبتني، الفضيحة، الزمن الصعب، ناس هايصة وناس لايصة، ضد الحكومة"، وغيرها من الأعمال.

7- أصيب الفنان الراحل بجلطة في المخ في عام 2008.

8-عاد المنتصر بأعمال قليلة مثل مسلسل "الصيف الماضي" عام 2010، وحلقة في الجزء الخامس من مسلسل "راجل وست ستات"، ومسلسل إذاعي بعنوان "عوام على بر الهوى".

9- متزوج من الفنانة عزيزة كساب التي عتزلت الفن، وأنجب منها 3 بنات.