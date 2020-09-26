فيديو| ليدي جاجا تكتسح الأرقام القياسية بأغنية "Rain On Me"

رنا صلاح الدين - باتت أغنية "Rain On Me" التى جمعت النجمة العالمية ليدى جاجا مع صديقتها إريانا جراند واحدة من أبرز الأغنيات فى عام 2020.

ومازال كليب "Rain On Me" الذى اخرجه روبيرت رودريجيز، وتم إطلاقه فى شهر مايو الماضى يحقق المزيد من النجاحات.

وتصدرت الأغنية، الرسومات البيانية في عدد كبير من البلدان حول العالم، حيث حقق الكليب حتى الأن ما يقرب من 222 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

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وأكدت ليدى جاجا، عن تعاونها مع إريانا جراند فى تصريحات تليفزيونية: "أحب تلك الفتاة، أنها تعلم جيدا مدى صعوبة إيجاد صديقة فى هذا العمل وخاصة في الوسط الغنائى والموسيقى".

وأكدت ليدي جاحا بقولها: "أنا وإريانا أختان روحيتان بالفعل".