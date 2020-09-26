فيديو| بعد فشل فيلمه الأخير.. فان ديزل يكشف عن موهبته في عالم الغناء

رنا صلاح الدين - تحول النجم العالمي فان ديزل من نجم سينمائي شهير، إلى عالم الموسيقى والغناء، بعدما أصدر أغنية "Feel Like I Do".

وجاء طرح أغنية "Feel Like I Do"، والتي عمل عليها فى فترة الحظر في ظل توقف تصوير الأعمال الغنائية، حيث أنها تكشف عن موهبة ديزل في ذلك المجال.

وتعد تلك الأغنية، هي المشروع الفني الأول لفان ديزل، بعدما طرح في الفترة الماضية، فيلم "Bloodshot"، والذي لم يحقق أي نجاح في دور العرض السينمائي بسبب جائحة كورونا.

Advertisements

وحقق فيلم "Bloodshot"، إيرادات ضعيفة لا تتناسب مع تكلفة ميزانية التي وصلت إلى 45 مليون دولار أمريكى وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويدور الفيلم حول إعادة راي جاريسون، الجندى الذي قُتل في أحدى المعارك، إلى الحياة من خلال تقنية متقدمة تمنحه قدرة قوة بشرية فائقة وشفاء سريع، ومع قدراته الجديدة، يلاحق الرجل الذي قتل زوجته.

ومن المتوقع في الفترة الماضية، أن يتم استئناف الجزء التاسع من سلسلة "السرعة والغضب" والتي يلعب فان ديزل بطولتها منذ الجزء الأول.