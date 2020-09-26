بـ"الكمامة".. شاهد أحلام تشكر "كورونا"

رنا صلاح الدين - ونشرت أحلام، صورة لها ظهرت من خلاله بشكل أنيق، وعلقت عليها عبر حسابه الشخصي على "انستجرام":"ولله الحمد سنتذكر هذه السنة الصعبة التي نمر بها انما أسال الله أن تكون ذكرى فقط نحكي بها للاجيال القادمة بأن اجتاح عصرنا فيروس اسمه كورونا وجعلنا نختبئ في بيوتنا خوفاً أن نصاب به نحن وأولادنا جعلنا ليس فقط نعيش في الحجر إنما جعلنا نتفكر في أشياء كثيرة كانت تغيب عنا وجعلنا نعيد حساباتنا في أشياء كثيره نعم وتعلمنا من هذا الفيروس الكثير وسيبقى ذكرى".

وأضافت:"الله تعالى وهبنا نعم كثيرة وأشياء جميلة تستحق أن نحيا من أجلها الحمد لله أولاً وأخيراً وشكراً كورونا تعلمنا منك الكثير في مدرسة الحياة أهم مدرسة".

احلام

على صعيد آخر أحيت أحلام، حفلًا غنائيًا أمس احتفالًا باليوم الوطني السعودي، وأعلنت قبلها أن الحفل بدون حضور جماهيري والمشاهدة "أونلاين" نظرًا لسلامتهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله أحلام على خشبة المسرح وهي تبكي بسبب فقدانها للجمهور، قائلة:" أحس أنه دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور وأغاني حلوة، إلا ما يظل جمهوره هو تاج راسه، أقول جمهوري اليوم أنا فاقدكم".