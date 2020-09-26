عاجل| وفاة المنتصر بالله عن عمر 70 عاما بعد صراع مع المرض

رنا صلاح الدين - رحل الفنان الكوميدي المنتصر بالله، عن عالمنا خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز الـ 70 عاماً، بعد صراع مع المرض.
وتوفى المتنصر بالله بمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية ولم تحدد أسرته موعد إقامة الجنازة والعزاء.
ونشر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صورة الفنان الراحل المنتصر بالله، عبر حسابه لشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"وداعًا الفنان الكبير المنتصر بالله".
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