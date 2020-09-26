في أجواء التسعينات.. شاهد ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها الـ34 بفستان قصير

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها الـ34، في أجواء من التسعينات وسط تواجد عدد كبير من نجوم الفن.

وتعمدت ريهام، على الاحتفال بعيد ميلادها بطريقة مختلفة وجديدة، وذلك من خلال ارتداء ملابس توحي بهذه الفترة، وبوسترت لأعمال كانت في التسعينات.

وحضر الحفل كل من الفنانة نيللي كريم وإلهام شاهين وهنا شيحة ومحمود حجازي وزوجته أسما شريف منير وبوسي شلبي وإسلام إبراهيم وعبير صبري وأمير شاهين وخطيبته وماجد المصري وزوجته أيضًا، وغيرهم من النجوم.

ريهام حجاج ونجوم الفن

ريهام حجاج ونجوم الفن

ريهام حجاج ونجوم الفن

ريهام حجاج ونجوم الفن

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ريهام حجاج ونجوم الفن

ريهام حجاج ونجوم الفن

ريهام حجاج ونجوم الفن

ريهام حجاج ونجوم الفن

وتزوجت ريهام حجاج، العام الماضي من رجل الأعمال محمد حلاوة، وهو طليق النجمة ياسمين عبد العزيز.

وشاركت الفنانة ريهام حجاج، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وشارك فيه كل من خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازي.