تامر عاشور يطرح أحدث أغنياته "معلش أصلي مدلعها".. والجمهور:"حقها تدلع"

رنا صلاح الدين - أطلق المطرب تامر عاشور، أغنية جديدة نالت استحسان جمهوره بعنوان "معلش أصلي مدلعها"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "انستجرام".

"معلش أصلي مدلعها" من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقي رامي سمير وميكس وماستر خالد سند، وطبلة أحمد العيادي وجيتار مصطفى أصلان.

على صعيد آخر أحيا تامر عاشور، حفلًا غنائيًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي لـ90، حيث أبدع من خلال غنائه مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة أبرزها "بياعة، خلصانة، أيام، كلموها عني، وحكايات".

يذكر أن تامر عاشور طرح أغنية جديدة الفترة الماضية تحمل اسم "بياعه"، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالممكلة.