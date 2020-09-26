تحت رعاية محمد بن زايد.. مهرجان الظفرة الــ 14 ينطلق 5 نوفمبر القادم

السبت 26 سبتمبر 2020

تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يقام مهرجان الظفرة 2020 في دورته الــ 14، خلال الفترة من 5 نوفمبر القادم إلى 29 يناير2021 في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.



وأوضحت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي أنه مع انطلاقة المهرجان ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية صحة المشاركين والعاملين.

وقال معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مهرجان الظفرة وبما يحمله من بعد تراثي وثقافي، يجسد نهج المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " واهتمامه بالموروث الثقافي وصونه الهوية الوطنية وتعزيزها وترسيخ قيمنا الأصيلة، مشيراً إلى أن رؤية المهرجان مستمدة من مقولته الخالدة "من لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يعيش حاضره أو مستقبله".

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وتقدم معاليه، بهذه المناسبة، بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " لتوجيهاته المستمرة بدعم مشاريع صون التراث، والدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإنجاح مختلف المشاريع الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي، والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لمختلف الفعاليات والمهرجانات والبرامج التي تعنى بالموروث الثقافي الإماراتي.

من جانبه أوضح عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أن فعاليات هذه الدورة الاستثنائية ستقتصر على مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم ومزاينة الصقور والسلوقي وغنم النعيم إضافة إلى سباق الخيول العربية الأصيلة ومسابقة الصيد بالصقور وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر ومسابقة الرماية ، ضمن جدول ومواعيد كل فئة بواقع يومين نهاية كل أسبوع ولنحو 13 أسبوعاً، مشيراً إلى أن هذه الدورة للمهرجان لن تشمل السوق الشعبي وفعالياته وذلك حرصاً على السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي كورونا " كوفيد - 19".

وأضاف نائب رئيس اللجنة أن إدارة المهرجان وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في منطقة الظفرة، ستعلن تفاصيل المزاينات والمسابقات التراثية خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق خطة مشتركة تتضمن إجراء قياسات درجات الحرارة وتعقيم جميع مواقع المزاينات والمسابقات في المهرجان يومياً، وإلزام جميع العاملين والمشاركين بضرورة إبراز نتيجة اختبار فيروس " كورونا " على أن تكون سلبية مع ارتداء كمامات الوجه والقفازات، وفق إرشادات الجهات المختصة، والالتزام بالتباعد بين الأشخاص واللجان المختلفة، مع توفير المواد الصحية ومواد التعقيم المختلفة.