نجوم الفن يودعون المنتصر بالله بكلمات مؤثرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى عدد من نجوم الفن، الفنان المصري المنتصر بالله، الذي رحل عن عالمنا، السبت، عن عمر ناهز الـ70 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ذكرى وفاة خالد صالح.. "قلب حاتم" لم يحتمل "الفوضى"

وأعرب الفنان محمد صبحي، عن حزنه الشديد لوفاة المنتصر بالله، وكتب على صفحته بموقع "فيسبوك": "إنا لله وانا إليه راجعون صديق العمر وزميل الكفاح منذ عام 1972.. رحل الفنان والإنسان المنتصر بالله.. بعد رحلة طويلة ومؤلمة مع المرض.. كنت صديقاً وحبيباً بدأنا أدوار ثانوية كثيرة وحلمنا وكافحنا".

وأضاف: "لقد أثبت أنك فنان مختلف عن كل من حولك.. ستظل في ذاكرة جمهورك المصري والعربي خفة الظل العالية.. ندعو الله لك بالرحمة والمغفرة.. وللأسرة زوجتك الغالية عزيزة وأبنائك الصبر والسلوان".

كما حرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على نعي الفنان الراحل، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام" صورة للمنتصر بالله، وعلّق عليها: "وداعاً الفنان الكبير المنتصر بالله".

كما نشر الفنان محمد هنيدي صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي علي موقع "تويتر" قائلاً: "البقاء لله في المنتصر بالله.. ربنا يرحمك يارب".

Advertisements

من جانبه، نعى النجم آسر ياسين، الفنان الراحل المنتصر بالله عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قائلاً "البقاء لله.. وفاة الفنان القدير المنتصر بالله ربنا يرحمك ويصبر أهلك".



فيما كتبت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام": "البقاء لله الفنان المنتصر بالله".

كان الفنان الراحل قد عانى مؤخرًا بالعديد من الأمراض المزمنة التي بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة في ‏المخ، تسببت في إبعاده عن التمثيل، بعد إصابته بالشلل.

والمنتصر بالله، حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه من معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا في عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثي أضواء المسرح ببداية سبعينيات القرن الماضي بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات في الوسط الفني ويتألق في تجسيد الشخصيات التي يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية.