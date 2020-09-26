الموت يغيّب الفنان المصري المنتصر بالله

غيّب الموت، السبت، الفنان المصري المنتصر بالله، بمستشفى مصطفى كامل العسكري، عن عمر ناهر الـ70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، إن الراحل سيتم دفن جثمانه، الأحد.

كان الفنان الراحل قد عانى مؤخرًا العديد من الأمراض المزمنة التي بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة في ‏المخ، تسببت في إبعاده عن التمثيل، بعد إصابته بالشلل.

والمنتصر بالله، حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه في معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا في عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثي أضواء المسرح ببداية سبعينيات القرن الماضي بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات في الوسط الفني ويتألق في تجسيد الشخصيات التي يقدمها، خصوصًا إن كانت فكاهية.





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وعلى الرغم من أنه لم يحصل على البطولة المطلقة، فإنه كان في معظم أعماله محورا للأحداث، وشخصية مؤثرة في الأعمال الفنية التي شارك بها.

ومن أبرز أفلامه: "أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي، المواطن مصري، حارة الجوهري، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يارب".





وفي المسرح شارك في أعمال منها: "استجواب، حضرات السادة العيال، عائلة سعيدة جدا، شارع محمد علي، علشان خاطر عيونك، مطلوب على وجه السرعة، العالمة باشا".

أما عن أعماله الدرامية فمنها "أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات بناتي، حقا إنها عائلة سعيدة جدا، شارع المواردي، لن أمشي طريق الأمس، الصحيح ما يطيح، أبناء ولكن، أيام المنيرة، أرابيسك، آن الآوان، ماكو فكة، عيون، الدنيا لما تلف".