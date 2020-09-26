محمد حماقي يشدو بأشهر أغانيه في حفل اليوم الوطني السعودي

قدم المطرب المصري، محمد حماقي، الجمعة، مجموعة من أشهر أغانيه خلال الحفل الغنائي الذي أقيم في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90.



وأقيم الحفل على مسرح الجمان، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بدعم من الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.





وشهد الحفل عدم حضور الجمهور بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة بالسعودية لعدم انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.





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يشار إلى أن العديد من المطربين أحيوا حفلات ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، مثل عمرو دياب وأنغام وماجد المهندس.





من جهة أخرى، يواصل حماقي تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد الذي من المقرر طرحه خلال موسم الشتاء المقبل، ويتعاون فيه مع عدد كبير من صناع الموسيقى، منهم عزيز الشافعي وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وعمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، تميم، وتوما ومدين وغيرهم.





حماقي طرح الشهر الماضي أغنية جديد منفردة تحمل اسم "هو ده حبيبي" تعاون فيها مع كل من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية الذي كتب كلمات الأغنية، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي تميم، وجيتار شريف فهمي.



