شكرا لقرائتكم محمد رمضان لأحمد الفيشاوي: آخرك معي صورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد عامين من إطلاق الفنان المصري محمد رمضان أغنيته الشهيرة "نمبر وان"، أعلن الفنان أحمد الفيشاوي قبل أسابيع عن طرح أغنية جديدة تحمل اسم "نمبر 2".

ظهر تطور جديد في الأزمة المثارة بين الثنائي، بعدما أعلن الفنان محمد رمضان عن تحضيره لأغنية جديدة تحمل اسم "الدبابة".

وطرح رمضان البرومو الخاص بالأغنية، الاثنين، والتي ظهر فيها داخل دبابة، موجهاً رسالة لزميله أحمد الفيشاوي، حينما قال فيها "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة.. مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

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وأمام الأغنية التي أعلن رمضان عن جزء منها، خرج الفيشاوي بتعليق مقتضب للغاية، بعدما أكد أنه في الاستوديو من أجل تصوير أغنيته الجديدة "نمبر 2".

أحمد الفيشاوي

هذا وأطلق الفيشاوي الشرارة الأولى للخلاف عندما نشر صورة للتجهيزات داخل ستوديو تسجيل، وأعلن عن استعداده لتسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "نمبر 2"، والتي تأتي بعد فترة طويلة من ابتعاده عن الغناء.

ذلك الأمر الذي تسبب في موجة من الجدل، بعدما اعتقد البعض أن الفيشاوي يسخر من أغنية محمد رمضان رغم ملايين المشاهدات التي حققتها، وهو ما دفع محمد رمضان للتعليق وقتها مستغلا ظهوره في أحد اللقاءات التلفزيونية، حينما أكد أنه لا يستطيع أحد السخرية من "نمبر 1" لأنها حلم أي شخص، متمنيا أن يحقق الفيشاوي بأغنيته الجديدة مشاهدات تضعه في المرتبة الثانية مثلما يتمنى.

وبعد سؤاله عما ذكره محمد رمضان، رد الفيشاوي في تصريحات لبرنامج ET بالعربي على "أم بي سي"، قائلا "تعليقي على اللي قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك"، لتصبح المعركة قائمة بين الثنائي من أجل كتابة فصول جديدة في الأيام المقبلة، خاصة أن الجمهور بات ينتظر الأغنية التي سيطلقها أحمد الفيشاوي وما ستحمله من كلمات، وهل ستسخر بشكل مباشر من زميله أم لا.