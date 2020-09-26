شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الرسمى لأغنية أحمد الفيشاوى الجديدة "نمبر 2" .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه إلى أغنيته الجديدة "نمبر تو"، اليوم السبت، حيث نشر صورة البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقا :"قريبا".



البوستر الرسمي لأغنية أحمد الفيشاوي الجديدة نمبر 2

وما زال السجال بين النجمين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى لم ينته بعد، فالتصريحات بينهما مازالت مشتعلة بعد أزمة لقب "نمبر 1"، وكانت من بين آخر تلك السجالات بطلها الفيشاوى الذى نشر صورا من داخل الاستوديو خلال التحضير لأغنيته الجديدة "نمبر 2" والتي تحمل سخرية من اللقب المفضل لدى غريمه رمضان، وعلق الفيشاوى على الصور: "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو "نمبر 1".. الدنيا مولعة".



البوستر الرسمي لأغنية نمبر 2

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وكان النجم محمد رمضان قد طرح إعلانا ترويجيا من أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "دبابة" حملت كلماتها رسالة إلى الفيشاوى قال فيها: بالاعتذار للفيشاوى آخرك معايا صور"، وبعد تداول أغنية رمضان وكلماتها التى تسخر من أحمد الفيشاوى رد الأخير: "أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقى على اللى قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".

جدير بالذكر، أن رمضان قد علق على نية الفنان أحمد الفيشاوى طرح أغنية بعنوان "نمبر 2" وما تحمله من سخرية اللقب المفضل لرمضان، وقال رمضان: "مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1، نمبر وان دا حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1".

وأضاف "رمضان" خلال تصريحات إعلامية: "بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، دا اعتراف رسمى للعالم كله".