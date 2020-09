شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع أغنية ماشين جان كيلى وهالزى Forget Me Too.. صوت وكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى ماشين جان كيلى على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" أغنية جديدة كانت مفاجأة للكثير من محبيه وعشاقه من شتى أنحاء العالم، فهى الأغنية التى تعاون فيها مع النجمة الشهيرة هالزى.

حملت الأغنية التى جمعت ماشين جان كيلى البالغ من العمر 30 عاما وهالزى ذات الـ25 عاما عنوان " Forget Me Too "، وهى واحدة من أغنيات ألبوم ماشين جان كيلى الغنائى الجديد " Tickets To My Downfall " .

وفى الساعات الأولى من إطلاق أغنية " Forget Me Too " استطاعت أن تحقق سلسلة من ردود الأفعال الإيجابية من قبل المغنيين بالموسيقى والغناء.

كلمات الأغنية :

[Chorus: Machine Gun Kelly]

You want me to forget you

Okay, forget me too

You tell me you hate me, baby

Yeah, I bet you do

[Verse 1: Machine Gun Kelly]

Damn

I saw you walk in the room and I tried my best

Not to panic while I'm lookin' for the back door

I smelled the perfume and it's obvious

I'm gonna stay and put my key in the bag more

I can't, I can't, I can't pretend to forget

You're the reason I punched a hole in the wall back home

And then, and then, and then a couple hours later

We're in room 29 at The Chateau

[Pre-Chorus: Machine Gun Kelly]

I left before you woke up

I don't feel right (Seeing you sober)

[Chorus: Machine Gun Kelly]

You want me to forget you

Okay, forget me too

You tell me you hate me, baby

Yeah, I bet you do

I'm keepin' you waiting

But I won't wait on you

Want me to forget you

Okay, forget me too

[Verse 2: Halsey]

I've wasted so much time

Waitin' around for your phone calls every night

My bad dreams are silk screened

'Cause I taste blood when you bleed

It's eating me alive

We'd both be better off alone

Still think I'd get you on the phone

With one last breath in me

I'd die before I let you leave

[Pre-Chorus: Halsey, Halsey & Machine Gun Kelly]

You left before I woke up

Why don't I ever see you sober?

[Chorus: Halsey]

You want me to forget you

Okay, forget me too

You tell me you hate me, baby

Yeah, I bet you do

I'm keepin' you waiting

But I won't wait on you

You want me to forget you

Okay, forget me too