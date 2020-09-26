شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع أغنية ماشين جان كيلى وهالزى Forget Me Too.. صوت وكلمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى ماشين جان كيلى على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" أغنية جديدة كانت مفاجأة للكثير من محبيه وعشاقه من شتى أنحاء العالم، فهى الأغنية التى تعاون فيها مع النجمة الشهيرة هالزى.
حملت الأغنية التى جمعت ماشين جان كيلى البالغ من العمر 30 عاما وهالزى ذات الـ25 عاما عنوان " Forget Me Too "، وهى واحدة من أغنيات ألبوم ماشين جان كيلى الغنائى الجديد " Tickets To My Downfall " .
وفى الساعات الأولى من إطلاق أغنية " Forget Me Too " استطاعت أن تحقق سلسلة من ردود الأفعال الإيجابية من قبل المغنيين بالموسيقى والغناء.
كلمات الأغنية :
[Chorus: Machine Gun Kelly]
You want me to forget you
Okay, forget me too
You tell me you hate me, baby
Yeah, I bet you do
[Verse 1: Machine Gun Kelly]
Damn
I saw you walk in the room and I tried my best
Not to panic while I'm lookin' for the back door
I smelled the perfume and it's obvious
I'm gonna stay and put my key in the bag more
I can't, I can't, I can't pretend to forget
You're the reason I punched a hole in the wall back home
And then, and then, and then a couple hours later
We're in room 29 at The Chateau
[Pre-Chorus: Machine Gun Kelly]
I left before you woke up
I don't feel right (Seeing you sober)
[Chorus: Machine Gun Kelly]
You want me to forget you
Okay, forget me too
You tell me you hate me, baby
Yeah, I bet you do
I'm keepin' you waiting
But I won't wait on you
Want me to forget you
Okay, forget me too
[Verse 2: Halsey]
I've wasted so much time
Waitin' around for your phone calls every night
My bad dreams are silk screened
'Cause I taste blood when you bleed
It's eating me alive
We'd both be better off alone
Still think I'd get you on the phone
With one last breath in me
I'd die before I let you leave
[Pre-Chorus: Halsey, Halsey & Machine Gun Kelly]
You left before I woke up
Why don't I ever see you sober?
[Chorus: Halsey]
You want me to forget you
Okay, forget me too
You tell me you hate me, baby
Yeah, I bet you do
I'm keepin' you waiting
But I won't wait on you
You want me to forget you
Okay, forget me too
كانت هذه تفاصيل خبر اسمع أغنية ماشين جان كيلى وهالزى Forget Me Too.. صوت وكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.