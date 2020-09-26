شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها فى أجواء التسعينيات بحضور نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها وسط حضور عدد من نجوم الفن، منهم نيللى كريم وخطيبها الذى يظهر معها للمرة الأولى فى احتفالية، وأمير شاهين وخطيبته منة جاب الله، والإعلامية بوسى شلبى والنجمة إلهام شاهين والنجمة لبلبة والنجمة سلوى خطاب وعبير صبرى، وسيطر على عيد الميلاد أجواء التسعينيات من حيث ستايل الملابس والأكل وشكل التورتة.

وهنأتها النجمة إلهام شاهين، قائلة: "ريهام حجاج الفنانة الجميلة عقبال 100 سنة سعادة وفرح ونجاح ليكى ولمحمد تستاهلوا كل خير"، كما هنأتها بوسى شلبى، قائلة: "ريهام حجاج سنة حلوة يا جميلة".

















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وفى سياق آخر بدأت الفنانة ريهام حجاج في قراءة المعالجة الدرامية وأولى حلقات مسلسلها الرمضانى الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق رمضان 2021 مع المنتج والمخرج الكبير طارق العريان، حيث يتولى العريان إنتاجه والإشراف الفني.

وبدأت ريهام بالفعل في التحضير مبكرا لمسلسلها الرمضانى الجديد، خاصة بعد النجاح الذى حققته من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، مع النجمين محمود حميدة وخالد النبوى، والذى عرض رمضان الماضى، حيث ترغب في الحفاظ على هذا النجاح والإستمرار فيه، في ظل ما تشهده الساحة الدرامية في موسم رمضان من كل عام من منافسة شرسة لكبار النجوم.

وأشاد متابعو مسلسل "لما كنا صغيرين" بأداء النجمة ‏ريهام حجاج ‏لشخصية "دنيا" ضمن الأحداث خاصة أنها ‏شخصية مركبة تتضمن مراحل ‏زمنية مختلفة وصراعات ‏قوية وحالات شعورية وإنسانية، كما أشادت ‏الفتيات ‏بـ"استايل" وأزياء بطلة العمل.‏