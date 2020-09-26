شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسابيع على انتهاء تصوير "الوجه الأخر" لـ ماجد المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى 4 أسابيع على انتهاء تصوير مسلسل "الوجه الأخر" الذى يعرض حاليا على قناة CBC بطولة النجم ماجد المصرى ونسرين طافش وندا موسى وأحمد سلامة وأحمد سعيد عبد الغنىوعماد رشاد، حيث يواصل أبطال العمل التصوير في ديكور شركة بالقرية الذكية في مدينة 6 أكتوبر وهو الديكور الرئيسي للعمل.

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مسلسل "الوجه الآخر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة،من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

الوجه الآخر" يعد البطولة المطلقة الثانية للفنان ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضى وخاض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى وشارك فى بطولته دياب، ميرنا نورالدين، وكوكى ومحمد على رزق وحنان سليمان نورهان وثراء جبيل وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.