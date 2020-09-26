آخر مداخلة هاتفية لـ المنتصر بالله.. جمعته برجاء الجداوي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - رحل عن دنيانا، اليوم السبت، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، بعدما عانى لسنوات طوال من عدة أمراض مزمنة بدأت عندما أُصيب عام 2008 بجلطة في المخ، ما أبعده عن التمثيل.
وكانت آخر مداخلة هاتفية أجراها الفنان المنتصر بالله، مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة رجاء الجداوي أثناء تقديمهما برنامج "كل يوم" عبر قناة ON (نوفمبر 2017)، وقال في بدايتها: "ممكن أكلم الآنسة رجاء؟"، فردت عليه: "إزيك يا مونتي؟"، فرد: "إزيك يا حبيبتي؟"، فعقب: "أنتوا عاملين إيه؟"، فردت: "إحنا حلوين أهو"، فعقب: "أنا مش شايفكم حلوين"، فرد أديب: "إحنا حلوين من جوه، جوهرنا حلو".
فيما قال عن زوجته السيدة عزيزة كساب: "أنا متجوز بقالي 32 سنة، مفكرتش أسيب مراتي ولا هي فكرت تسيبني، وهي ست عظيمة وأنا مبسوط منها"، وعن حالته الصحية: "قالت الحمد لله أحسن".
الفنان المنتصر بالله اسمه بالكامل "المنتصر بالله رياض عبد السيد"، مولود في 21 فبراير 1950، حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969، ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في أوائل السبعينيات، وفي تلك الفترة شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، لتتوالى أعماله لسنوات طوال قبل أن يرحل عن دنيانا اليوم السبت 26 سبتمبر 2020.
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