قصة مثيرة وراء تسمية الفنان المنتصر بالله بهذا الاسم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قبل سنوات، حل الفنان الكبير المنتصر بالله، ضيفا على برنامج "من سيربح المليون" مع الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، وسأله الأخير عن سبب تسميته بهذا الاسم، وفاجأ الجميع برده.

وقال المنتصر بالله كاشفا سر تسميته بهذا الاسم: "والدي خلِف ولد سماه عزت، قعد سنة ونص وبعدين مات، خلف ولد تاني، قعد سنتين وسماه عزت وبعدين مات، وخلف الولد الثالث ومات برضو".

أضاف: "بعدها والدي ناجى ربه وقال: هو أنا كل ما أخلف ولد تاخده، يعنى أنت بتحب ولادي للدرجادي؟ طيب إذ جبت ولد تاني هحط اسمك فيه، تيمنا باسم عزت خلف ولد رابع فسماه المعتز بالله، ثم خلف ولد بعده فقال ده ربنا نصرني خاصةً إنه من الصعيد وبيحب الولاد، فسماه المنتصر بالله".

تابع: "وبعدين كملت العيلة بـ(المحفوظ بالله والمحفوظة بالله وإكرام الله ونعمة الله)، الوحيد اللي مجاش (أعوذ بالله".

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ورحل عن دنيانا، اليوم السبت، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، بعدما عانى لسنوات طوال من عدة أمراض مزمنة بدأت عندما أُصيب عام 2008 بجلطة في ‏المخ، ما أبعده عن التمثيل.

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