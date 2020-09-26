أشرف زكي يكشف لمصراوي سبب تأجيل دفن جثمان المنتصر بالله للغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سبب تأجيل دفن الفنان الراحل المنتصر بالله، لغدٍ الأحد.

وقال زكي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه سيتم تشييع جثمان الفنان الراحل المنتصر بالله، غدًا الأحد، وليس اليوم، نظرًا لوفاته في الإسكندرية، مؤكدًا أنه سيدفن في القاهرة.

كان الفنان أشرف زكي قد أعلن وفاة الفنان الراحل المنتصر بالله، صباح اليوم السبت، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

المنتصر بالله، من مواليد 1950، واسمه المنتصر بالله رياض عبدالسيد، حصل على ماجستير الفنون المسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثي أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتزوج من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة.

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وللفنان الراحل عدد من الأعمال الهامة منها "ضد الحكومة"، "شارع محمد علي"، "أرابيسك"، وغيرها من الأعمال.

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