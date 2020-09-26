محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، عن عمر يناهز 70 عاما، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض

ونشر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صورة المنتصر بالله، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وداعًا الفنان الكبير المنتصر بالله".

وأكد الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريح لمصراوي، خبر الوفاة، وكشف أن الفنان الكبير رحل بمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية، ولم تحدد العائلة حتى الآن موعد إقامة الجنازة والعزاء

يذكر أن المنتصر بالله، من مواليد 1950، اسمه المنتصر بالله رياض عبدالسيد، حصل على ماجستير الفنون المسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتزوج من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة.

وللفنان الراحل عدد من الأعمال الهامة منها "ضد الحكومة"، "شارع محمد علي"، "الشيطانة التي أحبتني" "أرابيسك"، وغيرها من الأعمال. اقرأ أيضا: Advertisements أشرف زكي يكشف لمصراوي سبب تأجيل دفن جثمان المنتصر بالله للغد قصة مثيرة وراء تسمية الفنان المنتصر بالله بهذا الاسم (فيديو) تابع تغطية الخليج 365 لوفاة الفنان المنتصر بالله.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان المنتصر بالله بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.