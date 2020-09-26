هكذا احتفل عمر كمال بوصول "هنعمل لغبطيطا" لـ35 مليون مشاهدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الفنان عمر كمال، بوصول مهرجان "هنعمل لغبطيطا" مع حسن شاكوش، لنحو 35 مليون مشاهدة، بعد مرور شهر على طرحها عبر قناته على موقع "يوتيوب".

ونشر كمال، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو يُغني خلاله "هنعمل لغبطيطا"، معلّقا: "مبروك علينا (لغبطيطا) وصلت 35 مليون مشاهدة، حبايب قلبي ألف شكر ليكم، وادخلوا شوفوا أغنية (الجدع) من فيلم (زنزانة 7)".

أغنية "هنعمل لغبطيطا" غناء حسن شاكوش وعمر كمال، توزيع إسلام ساسو، كلمات إسلام المصري، وتصميم عبدالله باندا.

بينما أغنية "الجدع" هي آخر أعمال عمر كمال، وتم طرحها أمس الجمعة من فيلم "زنزانة 7"، من ألحان عمر كمال، توزيع مادو الفظيع، وكلمات محمد صالح.