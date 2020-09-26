صور.. أول ظهور إعلامي لأمير شاهين وخطيبته بحفل عيد ميلاد ريهام حجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان أمير، شقيق الفنانة إلهام شاهين، بصحبة خطيبته المونتيرة منة جاب الله، بحفل عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج الـ34، الذي أقيم، أمس الجمعة.

ويعد هذا الظهور هو الأول إعلاميًا لأمير شاهين وخطيبته، بعد إعلان خطوبتهما في أجواء عائلية.

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين منهم، نيللي كريم، إلهام شاهين، لبلبة، أسما شريف منير، محمود حجازي، عبير صبري، ماجد المصري، هنا شيحة، سلوى خطاب، لقاء الخميسي، نسرين أمين.

يذكر أن الفنان أمير شاهين احتفل بخطوبته على المونتيرة منة جاب الله يوم 10 سبتمبر الجاري.