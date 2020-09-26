بحضور نجوم الفن.. ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد "تسعيناتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها، مساء امس الجمعة، في حفل ضخم حضره عدد كبير من الفنانين .

ونشرت "ريهام" عددًا من الصور والتهاني التي تلقتها بهذه المناسبة، عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلادي، تسعيناتي، أحلى فن التسعينات".

كما نشرت ريهام حجاج عددًا من الصور يظهر فيها الاحتفال بأجواء التسعينات.

يذكر أن عدد كبير من الفنانين حرص على حضور عيد ميلاد ريهام حجاج من بينهم لقاء الخميسي وزوجها، نيللي كريم، لبلبة، خالد سليم، عبير صبري وزوجها، محمود حجازي وزوجته أسما شريف منير، إلهام شاهين، بوسي شلبي، نسرين إمام، منة فضالي، وآخرون.