محمد حماقي يتعرض لموقف محرج على خشبة المسرح: منها لله كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أحيا المطرب محمد حماقي، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90.

وتعرض حماقي لموقف محرج على خشبة المسرح، حيث نسي كلمات إحدى أغنياته، وقال معقبا على ذلك: "إيه رأيكم فيا لما أختار أغنية ناسي كلامها؟ آه والله، منها لله الكورونا، أصل أنا من وأنا عندي 20 سنة مقعدتش 6 شهور مغنتش فيهم، دي أول مرة تحصل في حياتي، اعذروني، بس هو اللي يضحك في الموضوع إن دي الأغنية اللي اختارتها وأنا ناسي كلامها".

من جانب آخر، يواصل النجم محمد حماقي تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد الذي من المقرر طرحه خلال موسم الشتاء من العام الحالي، ويتعاون فيه مع عدد كبير من صناع الموسيقى، ومنهم عزيز الشافعي، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، عمرو مصطفى، تامر علي، محمد النادي، تميم، وتوما ومدين وغيرهم.

يشار إلى أن آخر أغنيات محمد حماقي طرحها الشهر الماضي وتحمل اسم "هو ده حبيبي" وتعاون فيها الشاعر تركي آل الشيخ، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي تميم.