تراند اليوم : "رانيا" يوسف تطالب بإعدام "المدرس المتحرش"



طالبت الممثلة المصرية، رانيا يوسف بالإعدام لمدرس تحرش بطلفة لا يزيد عمرها على 10 سنوات، خلال درس خصوصي.

وكتبت رانيا عبر حسابها في موقع "تويتر": "التحرش هيفضل جريمة، ذنبها إيه طفلة لا لابسة لبس مثير زي ما بيبرر البعض التحرش.. طفلة بريئة بتواجه مجرم لازم يتعدم.. إعدام المدرس المتحرش".

وكان هاشتاج "الإعدام للمدرس المتحرش" تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار فيديو لمدرس مُسن يتحرش بطفلة أثناء درس خصوصي داخل غرفة النوم.

ويظهر في الفيديو الذي تمكن أحد الجيران من التقاطه من خلال النافذة، قيام الممدرس بالتحرش بالطفلة بطريقة صادمة.

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فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية، تأكيدها القبض على المدرس وجاري التحقيق معه وعرضه على النيابة العامة.

وطالب رواد مواقع التواصل بإعدام المدرس ليكون عبرة لغيره، خاصة بعد تكرار مثل هذه الوقائع أكثر من مرة، مطالبين الأهل بعدم السماح للمدرسين بالإنفراد بأطفاله أثناء الدرس الخصوصي.

" التحرش هيفضل جريمه، ذنبها ايه طفله لا لابسه لبس مثير زي ما بيبرر البعض التحرش طفله برئيه بتواجه مجرم لازم يتعدم"

😡😡😡😡😡#اعدام_المدرس_المتحرش — Raniah Yousief (@RaniahYousief) September 25, 2020

— Raniah Yousief (@RaniahYousief)