تراند اليوم : بعد وفاته اليوم.. حقيقة علاقة الفنان "المنتصر بالله" بــ "مبارك"

توفي اليوم الممثل المصري، المنتصر بالله الذي اشتهر بأدواره الكوميديا بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية.

وكتب مراد مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الدوام لله الفنان القدير المنتصر بالله".

وعاني كان المنتصر بالله خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 بعد إصابته بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعند عودته لم يستمر ‏طويلاً حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه.

وكان ظهور المنتصر بالله لأول مرة مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصا الكوميدية.

ومن أهم أفلامه: تجيبها كده تجيلك كده هي كده، أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي، المواطن مصري، حارة الجوهري،، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يارب.

وربطت الأنباء بينه وبين الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ كان يشار إلى أنه يصاحبه في رحلاته إلى الخارج.

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لكن الناقد الفني طارق الشناوي نفى ذلك، وقال إن "الشائعات التي انتشرت بعد ثورة 25 يناير، حول أن مبارك كان يصطحب المنتصر بالله لتسليته، لم يكن لها نصيب من الصحة، إلا أنها تلقى ظلالا على علاقة خاصة بين مبارك والمنتصر".

ونقل عن زميل المنتصر الفنان أحمد بدير، الذي تردد اسمه أيضًا فى نفس الشائعة، أنهما لم يلتقيا بمبارك إلا مرة واحدة، أثناء زيارة خاصة لمدينة الإنتاج الإعلامي عند افتتاحها، ويومها طلب بدير من الرئيس الأسبق أن يركب معه الطائرة ورحب على الفور، وهو ما شجع المنتصر على أن يقول مداعبًا: (ممكن واحد قبطي يركب الطائرة مع الرئيس؟)، مما أضحك مبارك.

وأضاف، الرحلة قطعا لم تستغرق سوى دقائق من مدينة أكتوبر حتى قصر الرئيس، ثم ودعهما عند الباب، وعادا بعربات الرئاسة، ومن بعدها لم يعرفا الطريق إلى القصر، تلك كانت شهادة بدير عن اللقاء الوحيد الذي جمعه والمنتصر مع مبارك.

وتابع، لكن المنتصر يذكر لقاءات أخرى بينهما في (توشكى) حيث استقل أيضا طائرة الرئيس، وأثناء الزيارة وجده يمسك بسمكة كبيرة، أبدى إعجابه، فقال له مبارك: (خلاص وانت مروح خد لك سمكتين) فرد على الفور: (طيب أضمن منين إنهم لن يحاسبوني على الوزن الزائد)!!.