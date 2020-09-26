نرمين الفقي تشارك في تريند الطفولة ..والجمهور : جميلة في كل المراحل

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها في تريند الطفولة المنتشر حاليًا على السوشيال ميديا، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الشهير "إنستجرام". نشرت نرمين صورة لها أثناء طفولتها وعلقت عليها قائلة : الحمد والشكر لله، وأبدى Advertisements الجمهور إعجابه الشديد بالصورة. الجمهور إعجابه الشديد بالصورة. ويذكر أن أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة"، تأليف هاني كمال، إخراج كمال منصور، المسلسل بطولة :سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمود حجازي.

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