فن ومشاهير

أشرف زكي يكشف لـ "الـوفـد" موعد جنازة المنتصر بالله

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رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكوميدي القدير المنتصر بالله، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 70 عامًا.

 

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن

جنازة القدير المنتصر بالله من المقرر إقامتها غدًا الأحد.

 

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ويذكر أن الفنان المنتصر بالله حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجيستير فنون مسرحية عام

1977،  بدأ مشواره مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح عام 1970.

 

من المسلسلات التي عمل بها: "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" يعتبر أداءه بالغ التميز فقماشة الشخصيات التي جسدها عريضة للغاية إلا أنه يحسب على الكوميديا.

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